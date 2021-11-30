Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, TRT yayınlarının adil ve tarafsız olmasının sağlanmasını gerekli bulduklarını söyledi.

TRT payı ve fonların kaldırılmasının, faturalarda yaklaşık 2-3 liralık indirim sağlayacağını ancak halkın fatura yükünün azalmayacağını belirten Altıntaş, TRT giderlerinin devlet bütçesinden ödenmesinin de çözüm olmadığını ifade etti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanlarla ilgili düzenlemenin sorunlu olduğunu savunan Altıntaş, "Devir yetkisi çok hassas bir konu. Süre uzatıldıktan sonra bu işletmeci şirketler yüksek meblağlarla başka şirketlere işletme haklarını devir imkanına sahip olacak, bir rant oluşumu ve aktarımı söz konusu olabilecek." dedi.

"TOGG'un Türk milletinin gururu olacağına inanıyorum"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kanun teklifi ile elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli hukuki ve teknik altyapının oluşturulmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çağı yakalayan ve kendisine daha ileri hedefler koyan Tesla'nın, elektrikli araçlarla piyasaya girerek dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden ileri noktaya geldiğine işaret eden Başkan, "Bu durum, TOGG'un elektrikli otomobile başlamasının ne kadar isabetli olduğunun bir göstergesidir. TOGG'un Türk milletinin gururu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 24 Haziran seçim beyannamesinde enerji konusunun önemine değindiğini aktaran Başkan, enerji diplomasisinin geliştirilmesi, zengin enerji kaynaklarına sahip Türk cumhuriyetleriyle ikili anlaşmalar yapılması ve Türk Enerji Ticareti Birliği kurulması gerektiğini vurguladı.

Başkan, Türkiye'nin doğu Akdeniz havzasındaki enerji rekabetinde aktif biçimde rol alması, sahip olduğu jeopolitik avantajın denizaltı, doğal gaz boru hattı ve enerji terminalleri projeleri ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bandrol payının da kaldırılması lazım"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu kanun teklifini "seçim yatırım kanunu" olarak nitelendirdi.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasının olumlu bir değişiklik olduğunu belirten Kenanoğlu, "TRT'deki elektrik payı zaten çok düşük, bu kaldırılıyor. Olumludur, buna bir itirazımız yok. Bu yetmez ama bandrol payının da kaldırılması lazım. Televizyonlardan, radyolardan, cep telefonlarından, akıllı saatlerden alınan ve aslında TRT'nin gelirlerinin önemli bir kısmını sağlayan bandrol ücretlerinin de kaldırılması gerekiyor." dedi.

Kenanoğlu, emekli aylığı almaktayken Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılay Derneği ve Yeşilay Cemiyetinde görev alanların aylıklarının kesilmemesi konusuna da değinerek, kanunların kurumlara ve kişilere özgü olamayacağını söyledi.

"Elektrikten kış ayları boyunca KDV almayalım"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, elektrik faturalarından TRT payının ve enerji fonunun kaldırılmasını desteklediklerini açıkladı.

Vatandaşın öncelikli sorunlarının çözülmesini isteyen Tarhan, "Emeklilikte yaşa takılanların haklarını teslim edelim. Polis ve sağlık görevlilerine 3600 ek göstergeyi verelim. Öğrencilerin KYK borçlarını silelim. Asgari ücretten vergi almayalım. Emeklilerin bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkaralım. Eğitimcilere Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verelim. Akaryakıtta çiftçiden ÖTV almayalım. Doğal gaz ve mutfak tüpünden ÖTV ve KDV'yi kaldıralım. Elektrikten kış ayları boyunca KDV almayalım. Gelin, önce bunları çözelim." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimde kalfa ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini ifade eden Tarhan, çırakların ücretinin artmasını istediklerini kaydetti.

Şarj istasyonlarına dair düzenlemeleri de desteklediklerini dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Millete 'Elektrik faturasındaki TRT payını kaldırıyoruz.' dediniz ama teklife limanların özelleştirilmesini ve çift maaşı soktunuz. Komisyonda 'Elektrik, TRT payı ve enerji fonunu kaldırmak yetmez, kara kış geliyor, vatandaşın omzundaki yükü azaltalım, kış aylarında enerji ve ısınmada KDV'yi de kaldıralım.' dedik; siz kabul etmediniz. 5 ayda 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğal gazı kesildi. Çiftçinin borcu belini büktü. Enerji ve akaryakıtta yapılan zamlar üretimi durma noktasına getirdi. Gelin, vatandaşımıza destek olalım, borçları öteleyelim, faizleri affedelim, aboneliklerini açalım."

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.