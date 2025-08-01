Elitaş: Bilgiye Ulaşmak Kolay Ama Seçimi Zor - Son Dakika
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Politika

Elitaş: Bilgiye Ulaşmak Kolay Ama Seçimi Zor

Elitaş: Bilgiye Ulaşmak Kolay Ama Seçimi Zor
01.08.2025 20:19
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Mustafa Elitaş, üniversitelerin bilgiye ulaşma yöntemlerini öğretmesini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Şimdi bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki, cebinizde dünyayı taşıyorsunuz. Cebinizde her şeyi götürüyorsunuz. Ama bu kadar bilgi çoğunluğu içinde ihtiyacı olanı alabilmek en büyük zorluklardan birisi. Onun için, bilgiye ulaşmanın yollarını, en iyi şekilde kullanmanın usul ve esaslarını üniversite bize öğretecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne katıldı. Elitaş'a, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa tarafından cübbe giydirilerek fahri doktora takdim edildi. Burada açıklamalarda bulunan Elitaş, "Burada görüyorum. Başı açık insan da var, başı kapalı insan da var. Sakallı da var, sakalsız da var. Türkiye burada ama Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan maalesef örümcek kafalılar da var. İstediğimiz en büyük meselemiz en büyük amacımız muassır medeniyetler seviyesini aşmak için bize tavsiyede bulunan, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen ulu önder Atatürk'ün sözleri, örümcek kafalarıyla örtmeye çalışanlarla mücadele etmek bilim yuvasının en önemli görevlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

'BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK KOLAY'

Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu aktaran Elitaş, "Şimdi bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki, cebinizde dünyayı taşıyorsunuz. Cebinizde her şeyi götürüyorsunuz. Ama bu kadar bilgi çoğunluğu içinde ihtiyacı olanı alabilmek en büyük zorluklardan birisi. Biz eskiden bilgiye ulaşmakta zorlanırdık. Ulaştıklarımızı sahiplenirdik. Ama Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama o bilgileri süzgecimizden geçirip faydalı hale getirmek en zor işlerden birisidir. Onun için değerli kardeşlerim, bilgiye ulaşmanın yollarını hayatta artık en iyi şekilde kullanmanın usul esaslarını üniversite bize öğretecek. Üniversiteler, neyi nerede bulacağımızı en iyi şekilde gösteren eğitim kurumlarıdır" diye konuştu.

'İKİNCİ MARKA DEĞERİMİZ, KAYSERİSPORUMUZ'

Sanayici ve iş adamlarından Kayserispor'a destek vermelerini isteyen Elitaş, "Sanayimiz en önemli markamız değerimiz. İkinci markamız değerimiz de Kayserisporumuz. Kayserispor, bir şehrin tanınmasında reklamında en önemli unsurlardan birisi. İnşallah iş adamlarımızı, sanayicilerimizi destek verebilecek bir noktaya getirip değerli başkanım o şekilde götürüyor. Onu da Kayserisporumuz da Kayseri'nin marka bir değeri olacak diye tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, Kayserispor, AK Parti, Kayseri, Son Dakika

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