Elitaş: "Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar" - Son Dakika
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Politika

Elitaş: "Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar"

Elitaş: "Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partililerin birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri Cumhurbaşkanının ve AK Partililerin bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi yaptıklarını söyleyerek, "Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer.

29.03.2025 15:00  Güncelleme: 15:07
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partililerin birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri Cumhurbaşkanının ve AK Partililerin bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi yaptıklarını söyleyerek, "Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, "18 Mart tarihinde Çanakkale Zeferinin kutlandığı günde maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı ve diğerleri Türkiye'de hoş olmayan görüntüleri bizlere yaşattılar. Birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri maalesef sadece bizim üzerimize iftira atarak Cumhurbaşkanımızın ve AK Partililerin bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi yaptılar. Görüyoruz ki diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar" ifadelerini kullandı.

"Bunlar yerli ve milli olamadıklarından dolayı maalesef yerli ve milli unsurlarımıza boykot çağrısı yapmaya başlıyorlar" diyen Genel Başkanvekili Elitaş, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek maalesef boykot çağrısı yaptı. Ana muhalefet liderinin boykot yerine şantaj tavsiye etmesi tarih boyunca görülmemiş bir hadisedir. Dün Gazze'de ve Filistin'de Netenyahu'nun soykırımcıları yavrularımızı şehit ettiler. Onlarla ilgili Cumhuriyet Halk Parti'si genel başkanının herhangi br kınamasını duydunuz mu, yok. Netenyahu'nun canilerine destek vermeye çalışanlarla ilgili boykot çağrısında bulundunuz mu? Bunlar yerli ve milli olamadıklarından dolayı maalesef yerli ve milli unsurlarımıza boykot çağrısı yapmaya başlıyorlar" dedi.

"Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

Törene katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Türkiye Cumhurbaşkanımızla birlikte, Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli ile birlikte terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdürdüler ve sürdürüyorlar. İnşallah bunu başaracağız. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Ülkemiz refah içinde yaşamaya devam edecek. Bu konuda siyasi partilerin görevi ve rolü çok önemli ve büyük" diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, Ramazan ayında teşkilat olarak sürekli sahada olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti ve partililerin bayramını kutladı.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş: 'Diploma meselesini şikayet eden, Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine onlar' - Son Dakika

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