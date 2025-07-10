Emekli Aylığı Artırıldı - Son Dakika
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Politika

Emekli Aylığı Artırıldı

10.07.2025 02:19
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En düşük emekli aylığı 16,881 TL'ye yükseldi, yeni düzenlemelerle personel çalışma saatleri belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif Genel Kurul'da kabul edilerek kanunlaştı. Kabul edilen kanuna göre korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlayan muharip sınıfı general veya amiral olma şartı aranacak. Ayrıca hizmet veya görev ihtiyacı nedeniyle mevcut rütbelerinde devam etmeleri gereken muharip ve yardımcı sınıf general ya da amirallerden her yıl en fazla 60 general ve amiral terfi için düzenleme yapılıyor. Yapılan yeterlilik sıralamasında kontenjana göre üst rütbeye yükseltilenlerin ardından Genelkurmay Başkanlığının görüşü ve Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile Yüksek Askeri Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile 1 yıl daha görevlerine devam edebilecek. İhtiyaç hallerinde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı ise 75'e kadar artırılabilecek. Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Diğer taraftan tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlama şartı aranmayacak. Harp akademileri öğrenimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILIYOR

Kanun ile birlikte en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Öte taraftan, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 'Günlük çalışma saatlerinin tespiti' başlıklı hüküm düzenleniyor. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde, 'Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süreleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından düzenlenecek. Engelliler ile hamile kadın personele ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulacak. Hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. Gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelden sayısı 12 bini aşmamak üzere gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere her bir saat için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda fazla çalışma ücreti ödenecek.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özel bütçeli bir kamu idaresi olarak teşkilatlandırıldığı için, 'Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ek 2 sayılı cetvelinin 'Özel Bütçeli Diğer İdareler' bölümüne, 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü' de ekleniyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 'Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, 'Vekalet ve istisna sözleşmesi ile yaptırılacak işler' düzenlemesi hüküm altına alınıyor. Buna göre, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzmanlar, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek. Bunlara yapılacak ödeme tutarı bir ayda, 48.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 3 katını aşmamak üzere görevin önem ve niteliği ile çalışılan gün ve saat dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tespit edilecek.

Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Korgeneral, Orgeneral, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Aylığı Artırıldı - Son Dakika

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