Emekli Aylığına Zam ve Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Politika

Emekli Aylığına Zam ve Yeni Düzenlemeler

TBMM, emekli aylığını 14.469 TL'ye çıkaran kanun teklifini kabul etti. Asgari ücret desteği de arttı.

31.01.2025 01:42
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Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi ve yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif yasalaştı. Teklifle, Devlet Denetleme Kurulu kamuya yararlı denklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Denetçilerin görev ve yetkileri ile görevden uzaklaştırma koşulları belirlenecek.

Emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkacak

Mecliste kabul edilen teklif ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Asgari ücret desteği ise 700 TL'den bin TL'ye çıkartılıyor. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, bu ay emeklilerin hesabına yatırılacak.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) mülga Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ'ın) taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. EÜAŞ mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımlarına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek. EÜAŞ görevli tedarik şirketlerine tarife düzenlemesine tabi olan tüketici için toptan satış tarifesi üzerinden elektrik enerjisi satımı gerçekleştirecek.

Şirketlere veya mal varlıklarına Terör Finansmanının Önlenmesine İlişkin suçlardan dolayı Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 5 yıl süreyle kayyım atayabilecek. Kayyımın atanması durumunda şirketlerin genel kurul yetkileri, 'Türk Ticaret Kanunu'na tabii olmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek. Şirketler ve mal varlıkları TMSF'nin gözetiminde ve atayacağı kayyım ile yöneticiler tarafından ticari kurallara uygun olarak yönetilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Zam, Son Dakika

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