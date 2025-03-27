Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Liraya Yükseldi

TBMM'de yasalaşan düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarıldı.

27.03.2025 12:19
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Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda 16 saat 37 dakika süren dünkü birleşimin ardından yasalaştı. Genel Kurul, yılın ilk 3 ayının en uzun mesaisini "emeklilerin bayram ikramiyesi" ve "doğum yardımı"nı da kapsayan düzenleme için yapmış oldu.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TBMM Genel Kurulu, teklifi görüşmek için dün saat 14.00'te Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında emeklilerin bayram ikramiyesi miktarından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına, terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Adan, başta yaşanan tartışmalar olmak üzere muhalefet partilerince yoklama ve karar yeter sayısı istenmesi ile iftar ve sahur için birleşime 10 kez ara verdi.

Yaklaşık 17 saat süren görüşmeler sonrası kanun teklifi için yapılan oylamada 345 oy kullanıldı. Kanun teklifi, 258'i kabul, 75'i ret ve 12'si çekimser oy sonucu kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Başkanvekili Adan, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi saat 06.37'de kapattı.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 16 saat 37 dakikayla 2025'in ilk 3 ayında gerçekleştirilen en uzun Genel Kurul mesaisi olarak kayıtlara geçti.

Kanunla yapılan değişiklikler

Kanunla, emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 20 Mart 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasayla biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Bu tutarları, yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarına, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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