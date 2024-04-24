EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, ODTÜ yönetimini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, ODTÜ yönetimini eleştirdi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, ODTÜ yönetimini eleştirdi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ODTÜ yönetiminin öğrencilere yönelik uygulamalarını eleştirdi. Demir, üniversite yönetiminin öğrencilerin bahar şenliklerini ve eylem yaptıkları alanları kullanmalarına engellemeler getirdiğini belirtti. ODTÜ'de geleneksel hale gelen bahar şenliklerinin bu yıl da engellenmeye çalışıldığını ifade eden Demir, ODTÜ'nün öğrencileriyle, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla ve mezunlarıyla birlikte olduğunu vurguladı.

24.04.2024 18:08
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "ODTÜ yönetimi, öğrencilerin bahar şenliklerini engelleme girişimini geleneksel hale getirdi." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ODTÜ yönetiminin öğrencilere yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Üniversite yönetiminin, öğrencilerin bahar şenlikleri ve eylem yaptıkları alanları kullanmalarına yönelik engellemeler getirdiğini iddia eden Demir, "Bugün çoğu üniversitede öğrencilerin kulüp kurarak bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikleri engelleniyor ve üç öğrencinin yan yana gelmesine bile tahammül edilemiyor." diye konuştu.

Öğrenci mücadelesi tarihinde önemli bir yeri olan ODTÜ'de de bu sürecin işletilmeye başlandığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"ODTÜ'de geleneksel hale gelen üniversite bahar şenliklerini önce şirketlerin PR etkinliklerine dönüştüren yavaş yavaş da ortadan kaldırmak isteyen bu anlayış, 34 senedir büyük bir emeğin ürünü olan ODTÜ bahar şenliklerine de gözünü dikmiş durumda. Bu yıl ODTÜ Rektörlüğü, bahar şenliğinin düzenleyicisi olan Uluslararası Gençlik Topluluğundan habersiz bir biçimde bahar şenliğinin iki güne indirileceğini ve şenliğin daimi mekanı olan ODTÜ Devrim Sahnesi'nin de şenlik programında yer almayacağını ilan etti. ODTÜ yönetimi, bahar şenliklerini engelleme girişimini geleneksel hale getirdi. ODTÜ, öğrencileriyle, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla, mezunlarıyla ODTÜ'lülerindir."

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen de toplantıya katılarak öğrencilere destek verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, ODTÜ yönetimini eleştirdi - Son Dakika

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