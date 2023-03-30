Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı

30.03.2023 17:57

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen sloganı kullanarak, "Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken üretilen gıdanın 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya 5'ten büyüktür" dedi.

Refah seviyesi yüksek ülkelerin ihtiyaçlarını toprağını suyunu seferber ederken kendi çocuklarını besleyemeyen ülkelerin sorunlarına sırt çeviremeyiz. Açlıktan ölen çocukların sayısı obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla aynıyken adil paylaşımdan söz edemeyiz. Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken üretilen gıdanın 3'te 1'ini çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya 5'ten büyüktür.

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı - Son Dakika


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