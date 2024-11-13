Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım

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Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.

13.11.2024 14:26
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Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COP29 zirvesinin iklim eylemi için ortak bir gelecek inşa etme yolunda umut verdiğini belirtti. Gençlerin çevreye duyarlı çabalarını ve Azerbaycan'ın bu süreçteki vizyoner liderliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'ya gönülden teşekkür ettiğini belirtti. Videoda Emine Erdoğan'ın COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı pavilyonu ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonuna ziyarette bulunduğu anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Emine Erdoğan, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım - Son Dakika

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