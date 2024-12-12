Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Fatih Sultan Mehmet sergisi ve Cihannüma Salonu'nu ziyaret etti Emine Erdoğan: "Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım...

12.12.2024 21:55
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Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi

Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Fatih Sultan Mehmet sergisi ve Cihannüma Salonu'nu ziyaret etti

Emine Erdoğan:

"Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım daha atmak olarak görüyor; ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Nagy'yi kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı. Birlikte Millet Kütüphanesi'ne giren Emine Erdoğan ve Nagy'ye kütüphanedeki vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezdiler

Lider eşleri önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezdi. Burada Nagy, Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul'un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü bölümleri hakkında bilgi aldı. Nagy, sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığını dile getirdi.

Mesnevi'nin İngilizce baskısı hediye edildi

Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy, sergi ziyaretinin ardından, Cihannüma Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Lider eşleri, daha sonra, Macarca eserlerin bulunduğu Macar Kitaplığı bölümüne geçtiler. Emine Erdoğan, burada bulunan kitapları inceleyen konuğuna, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısını ve serginin içeriğini de anlatan "Fatih Sultan Mehmet" kataloğu ile İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "Türkiye" kitabını hediye etti.

"Ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum"

Emine Erdoğan, Zsuzsanna Nagy ile gerçekleştirdikleri programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında ülkemizi ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy Hanımefendi ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret ettik. Fatih Sultan Mehmet'in sanata, bilime ve kültüre verdiği değeri gözler önüne seren, el yazmaları, haritalar, sanat eserlerine dair nadide örnekleri inceledik. Macaristan kitaplığında, iki millet arasındaki köklü bağların tarih boyunca nasıl güçlendiğinin simgesi olan kitapları yakından tanıdık. Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım daha atmak olarak görüyor; ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi - Son Dakika

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