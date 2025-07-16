Emir: İmamoğlu\'na Yargı Tacizi Yapılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada ceza almasına ilişkin, "Davaya baktığımızda amacın bir yargılama olmadığını görüyoruz; amaç hukukun uygulanması, kamu vicdanının rahatlaması değildir. Ekrem İmamoğlu ve CHP'liler yargı taciziyle susturulmak, sindirilmek isteniyor" dedi.

CHP'li Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan davada ceza almasına ilişkin, "Davaya baktığımızda amacın bir yargılama olmadığını görüyoruz; amaç hukukun uygulanması, kamu vicdanının rahatlaması değildir. Ekrem İmamoğlu ve CHP'liler yargı taciziyle susturulmak, sindirilmek isteniyor. Sayın İmamoğlu'nun söylediği sözler elimde. Hepiniz biliyorsunuz, içerisinde hangi hakaret unsuru var? Hangisi hakaret bunların? Başsavcıyı uyarıyor, başsavcıya, 'Hukuksuz işlem yapıyorsun' diyor. 'Biz öyle bir Türkiye kuracağız ki hiçbirimizin çocuğunun kapısına, senin çocuklarının da kapısına böylesine kötücül akıllı olanlar gelmeyecek; özgür, demokratik ve adil bir Türkiye kuracağız' diyor. Neresi hakaret bunun? Yargı eleştirilebilir, kararları eleştirilebilir, davalar eleştirilebilir. Yargı eleştiriden muaf değildir. Ama beyler kendilerini Türkiye başsavcısı zannediyorlar, yetkisiz yetki kullanıyorlar; Adana'daki, Antalya'daki, Ankara'daki sanıklara operasyon yapıyorlar, nereden aldıkları belli olmayan bir yetkiyi kullanıyorlar ve kendilerini öylesine dokunulmaz zannediyorlar ki eleştirilemez. Hatta bugün mahkemede çıktı, onların gözünün içine bakmak bile yasak. Siz kimsiniz? Firavun musunuz? Çok mu özel insanlarsınız? Savcısınız; yetkileriniz belli, görevleriniz belli ve siz de hukukla bağlısınız. Dolayısıyla bu mahkeme kararında İmamoğlu'nu ve CHP'lileri sindirmek üzere verilmiş bir karar olduğunu biliyoruz" dedi.

'BİR AN EVVEL GÖREVDEN ALINMALI'

Emir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin de "Bir bakan, kibir abidesi. LGS sınavı ile ilgili olarak haklı sorular var. Bunlara cevap vermek yerine 'geri zekalıya anlatır gibi anlatalım' diyor. Böyle bir damgalama, insanların gelişimsel ve psikolojik durumları ile ilgili tanımlamalar, en ilkel yöntemdir. İnsanların, çocukların gelişimsel sorunları, gelişimsel farklılıkları üzerinden bir damgalama yapmak, bunu bir aşağılama kelimesi olarak kullanmak aslında bir akıl sağlığı sorunudur. Kibir abidesi Sayın Bakan; Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantında, en olmayacak yerde, en özel nitelikli, en hassas olabilecek, en kırılgan çocuklarımızın olduğu yerde bir de böylesine kibirli, üstenci ve gerçekten bırakın bir bakanın, bir siyasetçinin, bir insanın ağzına yakışmayacak şekilde aşağılayıcı bir tarzda konuşuyorsunuz. Gerçekten de böylesine bir kişinin, böylesine akıl sağlığı sorunu yaşayan bir kişinin böylesine aşağılayıcı dili, damgalayıcı dili, hem de böylesine özellikli çocukların olduğu bir ortamda rahatlıkla kullanan bir kişinin Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda bir dakika bile oturması mümkün değildir. Bu kişinin bir an evvel görevden alınması gerekir. İstifa etsin demiyorum, onda istifa edecek feraset olmadığını defalarca gördük. Ama kendisi bir dakika bile o koltukta artık oturamaz" diye konuştu. Emir ayrıca 'Kent uzlaşısı' kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının serbest bırakılıp görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi.