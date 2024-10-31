Endonezya için İlk Hızlı Füze Hücümbotu Üretimi Türkiye\'de Başladı

Politika

ENDONEZYA Donanması için Türkiye'de üretilecek olan KCR-70M Hızlı Füze Hücümbotu için sac kesme töreni yapıldı.

Türk firması TAIS'in HAVELSAN Savaş Yönetim Sistemi ile Endonezya Donanması için Türkiye'de üretileceği KCR-70M Hızlı Füze Hücümbotu için sac kesme töreni, 30 Ekim'de Sefine Tersanesi'nde yapıldı. Etkinliğe Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Endonezya Donanması Genelkurmay Başkanı Özel Personeli Tuğamiral Retiono Kunto, CEO ve Şefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, TAIS Tersanesi CEO'su Orkun Kalkavan, HAVELSAN CEO'su Mehmet Akif Nacar, TAIS Tersanesi Genel Müdürü Doğan Beşcan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz katıldı.

Endonezya ile Türkiye arasında sürekli gelişen savunma iş birliğini yansıtan bu proje, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ana dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, törende yaptığı konuşmada, savunma iş birliğinin iki ülkenin 75 yıllık diplomatik ilişkilerinin merkezinde yer aldığını söyledi. Savunma sektörünün stratejik önemi nedeniyle bu iş birliğinin karşılıklı güveni ifade ettiğini aktaran Prunama, "Endonezya ile Türkiye'nin kendilerini güçlendirmeye adamış iki ülke. Kritik endüstriler arasında iş birliği, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek bir taahhüt olmakla birlikte savunma sektörlerinde kendine güvenme anlamına geliyor. Savunma iş birlikleri güçlenirken, Endonezya ve Türkiye'nin ülkelerinde barış ve istikrara katkıda bulunma kapasitesi bölgenin ötesine geçiyor. Küresel Güney'in öncüleri olarak iki ülke de adalet, kapsayıcılık ve refaha dayalı yeni bir dünya düzeni arayışı içinde. Bu yeni iş birliği projesi, savunma sanayinde yeni bir aşamanın başlangıcını işaret ediyor. Endonezya-Türkiye savunma iş birliği, bölgesel istikrar üzerinde kalıcı bir etki yaratırken, iki ülkenin de uluslararası arenadaki rollerini şekillendirecek dinamik bir ortaklığı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin özellikle ortak savunma geliştirme/üretiminde sahip olduğu iş birlikleri bulunuyor. Türk-Endonezya savunma sanayisi, orta ağırlık sınıfı tankı (MMWT) Kaplan/Harimau'yu geliştirdi. TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki 'Turkish Aerospace Indonesia'nın lansmanı Ağustos 2024'te yapıldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın 29-31 Temmuz 2024 tarihlerinde Ankara'ya yaptığı ziyarette, iki ülke arasında gelecekteki savunma iş birlikleri de ele alındı. Görüşmede, Fırkateyn Savaş Gemisi, 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN, denizaltı üretimi/geliştirilmesi, Akıncı ve Kızılelma İHA'ları, Savaş Simülasyonu Eğitim Merkezi, Leopard ve AMX tankları, havacılık ve uzay teknolojileri ile nükleer enerji alanında öğrenci ve araştırmacı değişimi gibi konular değerlendirildi.