Enerji Arz Güvenliği İçin Sorumluluklar - Son Dakika
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Politika

Enerji Arz Güvenliği İçin Sorumluluklar

Enerji Arz Güvenliği İçin Sorumluluklar
19.06.2025 15:16
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Varank, enerji güvenliğinin milli güvenlik sorunları arasında yer aldığını vurguladı.

'HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR'

Komisyonda usul tartışmasının ardından kanun teklifi üzerindeki görüşmelere geçildi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, teklifle ilgili, "Enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlandı. Tabii, ekonomik büyüme, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak enerji talebi de tüm dünyada her geçen yıl artmaktadır. Bu artışı karşılamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için yerli kaynaklara dayalı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir üretim portföyü hayati önem taşıyor. Ayrıca, iklim krizinin küresel yatırım, tedarik ve üretim ve tüketim zincirini dönüştürdüğü böyle bir dönemde büyümenin sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu nitelikte olması kalkınma açısından çok daha rekabetçi bir hale geldi. Bu manada Türkiye'nin enerji arz güvenliğini küresel ve bölgesel olumsuz gelişmelerden en az etkilenecek hale getirmek için hepimizin üzerine düşen sorumlulukları var" dedi.

'MADENLERLE İLGİLİ TEKLİF HAYATİ ÖNEMDE'

Varank, ülkenin ulusal güvenliği ve rekabet gücü açısından hayati öneme sahip diğer konunun stratejik madenler olduğunu söyleyerek, "Bu madenlere başta yenilenebilir enerji teknolojileri, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi birçok sürdürülebilir enerji kaynağının üretimi için de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu madenlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ülkelerin güvenli bir gelecek oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bu manada, stratejik ve kritik madenlere özgü yapılan düzenleme teklifini çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, Rusya- Ukrayna savaşında Amerika'nın ilk gündeme getirdiği husus, kritik madenler oluyor. Bunun yanında, Çin dünyada rekabetçiliğini koruyabilmek için özellikle maden ithalatına yasaklar getiriyor. Dolayısıyla, kritik ve stratejik madenlerle ilgili arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu teklifin gerçekten hayati olduğunu ifade etmek istiyorum. Bilindiği gibi, maden sahalarının rehabilite edilip tekrar doğaya kazandırılmasında uygulamada aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için rehabilitasyon bedellerinin artırılmasını ve nemalandırılmasını sağlayacak teklifle madencilik faaliyeti yürütülmüş bütün sahaların dünya standartlarında rehabilite edilmesi öngörülmektedir. Tabii, bunu da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bazı muğlaklıklar ve boşluklardan yararlanılabiliyordu. Artık herkes bu rehabilitasyon süreçlerinde üzerine düşen fonu sağlamakla yükümlü olacak ve bunların takibi daha sıkı yapılacak" ifadelerini kullandı.

SALON DEĞİŞTİ

Muhalefet milletvekillerinin salonun yetersizliğiyle ilgili tepkilerinin sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Varank, oturuma 15 dakika ara verdi. Ara sırasında AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplantının Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 2,5 saatlik aradan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplantı yeniden başladı. Komisyon toplantısı, teklif üzerindeki görüşmelerle devam ediyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji Arz Güvenliği İçin Sorumluluklar - Son Dakika

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