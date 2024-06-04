Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı ile 12. Uluslararası Hazar Enerji ve Yeşil Enerji Fuarı'nın önemine değinildi. Aliyev, bugün Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile BOTAŞ arasında doğal gaz temini, nakliyesi ve transiti alanında imzalanan anlaşmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının temeli atıldıktan kısa bir süre sonra Nahçıvan'da hazır olacağını belirten Aliyev, projenin Nahçıvan'ın elektrik üretimi ve doğal gaz temini açısından çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki iş birliğinin geniş bir gündeme sahip olduğunu ve iki ülke arasında enerji alanında büyük projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Azerbaycan-Türkiye birlikteliğinin her alanda olduğu gibi enerji konusunda da kendini gösterdiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden 8 ülkeye ihraç edilmesinin önemine değinerek bu alanda iş birliğinin gelecekte daha da genişleyeceğine olan güvenini dile getirdi.

"Iğdır-Nahçıvan gaz boru hattının 2024'te tamamlanmasını umuyoruz"

Bakan Alparslan Bayraktar ise Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülkenin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ ve SOCAR iş birliğinin, özellikle enerji alanında Türkiye iç pazarının ve sanayisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye'de büyük bir yatırımcı olduğunu belirten Bayraktar, SOCAR'ın Türkiye'deki faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Bayraktar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde ülkenin büyük gelişme kaydettiğine dikkat çekerek Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji alanında başarılar elde ettiğini, ülkeler arasındaki iş birliğinin bu yönde geleceğine olan güvenini dile getirdi.

Bayraktar ayrıca Iğdır-Nahçıvan gaz boru hattının temelinin atılmasının önemine değinerek projenin 2024 yılında tamamlanmasını beklediğini söyledi. - BAKÜ