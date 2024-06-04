Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

04.06.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı ile 12. Uluslararası Hazar Enerji ve Yeşil Enerji Fuarı'nın önemine değinildi. Aliyev, bugün Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile BOTAŞ arasında doğal gaz temini, nakliyesi ve transiti alanında imzalanan anlaşmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının temeli atıldıktan kısa bir süre sonra Nahçıvan'da hazır olacağını belirten Aliyev, projenin Nahçıvan'ın elektrik üretimi ve doğal gaz temini açısından çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki iş birliğinin geniş bir gündeme sahip olduğunu ve iki ülke arasında enerji alanında büyük projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Azerbaycan-Türkiye birlikteliğinin her alanda olduğu gibi enerji konusunda da kendini gösterdiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden 8 ülkeye ihraç edilmesinin önemine değinerek bu alanda iş birliğinin gelecekte daha da genişleyeceğine olan güvenini dile getirdi.

"Iğdır-Nahçıvan gaz boru hattının 2024'te tamamlanmasını umuyoruz"

Bakan Alparslan Bayraktar ise Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülkenin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ ve SOCAR iş birliğinin, özellikle enerji alanında Türkiye iç pazarının ve sanayisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye'de büyük bir yatırımcı olduğunu belirten Bayraktar, SOCAR'ın Türkiye'deki faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Bayraktar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde ülkenin büyük gelişme kaydettiğine dikkat çekerek Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji alanında başarılar elde ettiğini, ülkeler arasındaki iş birliğinin bu yönde geleceğine olan güvenini dile getirdi.

Bayraktar ayrıca Iğdır-Nahçıvan gaz boru hattının temelinin atılmasının önemine değinerek projenin 2024 yılında tamamlanmasını beklediğini söyledi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Diplomasi, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:18:01. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement