Erbakan'dan Suriye ve Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Erbakan'dan Suriye ve Asgari Ücret Açıklaması

Erbakan\'dan Suriye ve Asgari Ücret Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği ve asgari ücreti değerlendirdi.

10.12.2024 15:18
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Kocaeli'de Gebze ilçe teşkilatını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Suriye'de rejimin yıkılması dolayısıyla sevinçliyiz ancak endişelerimiz var" dedi.

Anadolu Ziyaretleri kapsamında Kocaeli'de bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gebze'de partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Gebze ilçe başkanlığında gerçekleşen buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Erbakan, "Asgari ücret 35 bin lira olmalı" diye konuştu.

"Sevinçli ve endişeliyiz"

Suriye'deki rejim değişikliği sonrası 'endişeli bir sevinç' yaşadıklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye'de rejim değişti. Esad rejimi 24 sene sonra yıkıldı. O rejimden kurtulan kardeşlerimizin sevincini yaşıyoruz ancak endişeli bir sevinç içindeyiz. Evet bir rejim yıkıldı ancak şimdi yerine ne gelecek. ABD ve İsrail işbirlikçisi, kukla bir rejim mi gelecek, yoksa Suriyeli vatandaşların haklarını koruyacak bağımsız Müslüman bir rejim mi gelecek? Bu olayların benzeri Irak'ta da yaşanmıştı. Aynı hadise Suriye de de yaşanır diye endişe ediyoruz. Bu aşamadan sonra ABD ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin istedikleri, Irak gibi Suriye'yi de bölüp parçalamak ve orada da bir terör devleti kurmak. İsrail Golan tepelerini tamamen işgal etti. Orayı işgal ederek, hem Beyrut'u hem de Şam'ı uzun menzilli topçu atışlarıyla vurabilecek hale geldi. Onlar Suriye'de istikrar ve üniter yapıyı istemiyorlar. Suriye'yi de karıştırıp, bölüp otorite boşluğu oluşturmak istiyorlar. Bu da İsrail'in Siyonist rejimin emellerine ulaşmasına kolaylık sağlar. Suriye'nin fiilen bölünmesi söz konusu. Bu planlara karşı uyanık olmamız gerek. Suriye'de bugünden sonra Suriye'nin menfaatlerini gözeten, toprak bütünlüğü ve üniter yapısını koruyacak bir rejimin kurulması lazım. Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi, İran ve Türkiye'nin de bölünmesini gerektirir. Erbakan hocamız demişti, 'Bir gün Suriye'ye girilirse alayınki hedef Türkiye'dir' " ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret 35 bin TL olmalı"

Önümüzdeki hafta belirlenmesi beklenen asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, 'önce millet' diyerek hareket edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Büyükşehirlerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 70 bin liraya çıkmış. O yüzden bizim verilerimize göre asgari ücretin en az 35 bin TL olması lazım. Büyümede payı ücretli kısma verip asgari ücretliyi ezdirmememiz gerekiyor. Avrupa'da asgari ücretleriler arasında dolaylı vergiyi en çok veren ülke biziz. Dolayısıyla bizim asgari ücretimizin batıdan daha yüksek olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Cumhur ittifakı bizim için bitti"

Cumhur ittifakı ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini belirten Erbakan, "Cumhur İttifakı bizim için tamamen bitti. Kırmızı çizgiler koymuştuk ancak samimi bir yaklaşım göremedik. Bir kez daha aynı cenderenin içine girmeyeceğiz. Aynı siyasi fikirlere sahip değiliz. Verilen sözlerin tutulmasını beklerdik. Denenmişi bir kez daha denemeyeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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