Erbakan: Emeklilere yapılacak zam enflasyona ezdirme anlamına gelir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaş zammıyla ilgili çağrıda bulundu. Emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma dikkat çeken Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti. Destici ise "Memur ve emeklimize enflasyon farkı artı seyyanen 10.000 TL artı yüzde 10 refah payı verilmesinin doğru olacağına inanıyoruz" dedi.

"EMEKLİMİZ ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİDİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti. Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkati çektiklerini kaydetti.

"EMEKLİLERİMİZİN AÇLIK SINIRININ ALTINA MAHKUM EDİLMESİ BÜYÜK HATA OLUR"

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Memurlarımıza yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması, bu vefakar, cefakar, emektar insanlarımızı ziyadesiyle üzmüştür. Alacakları zam için günlerdir TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır."

"Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğini" belirten Erbakan, açıklamasında, "Parti olarak hükümetimize, emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: 10 BİN ARTI YÜZDE 10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile dün yaptığı görüşmenin ardından bugün yaptığı basın açıklamasında, memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memur ve emeklilere enflasyon farkı artı seyyanen 10 bin TL artı yüzde 10 refah payı verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Memur ve emeklimize enflasyon farkı artı seyyanen 10.000 TL artı yüzde 10 refah payı verilmesinin doğru olacağına inanıyoruz. Ayrıca staj ve çıraklık dönemlerinin de önümüzdeki süreçte emekliliğe sayılmasını doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.