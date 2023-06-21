Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız - Son Dakika
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Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız

21.06.2023 18:16

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, seçim döneminde AK Parti ile imzaladıkları mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacaklarını söyledi. Erbakan, partisinin hedeflerini açıklarken, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmak için mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasını takip edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " AK Parti'yle seçim döneminde imzaladığımız mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız" dedi. Fatih Erbakan, Kütahya ziyaretine, Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin ve partililerle esnaf ziyareti yaparak başladı. Erbakan daha sonra partililerle bir araya geldi. Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde Kütahya'nın partilerine en çok oy veren veren 4 şehirden birisi olduğunu ifade etti.

"İKİ HEDEFİMİZ VAR"

Parti olarak hedeflerini açıklayan ve seçim döneminde AK Parti ile imzaladıkları mutabakat metnine de değinen Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak şu anda iki hedefimiz var. Bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 milletvekilimizle de olsa milletimizin derdine derman olabilmek. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmak. Bunun için AK Parti'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, dış politika alanında bizim Yeniden Refah Partisi olarak kırmızı çizgilerimizi, prensiplerimizi ifade ettiğimiz bu protokole hükümetin, yeni kabinenin bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Çünkü bunlar milletin faydasına, milletin hayrına olan adımlardır. Bunların uygulanmaması halinde de tabii ki yapıcı eleştirimizi, yapıcı muhalefetimizi, uyarılarımızı açık bir şekilde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız

"ÖNCE AHLAK"

Mecliste önce ahlak anlayışının her alanda hakim kılınması için gerekli mücadeleye yapacaklarını anlatan Erbakan, "Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma tek başına işe yaramaz. Bir ülkenin asıl gücü imanlı, inançlı evlatlarıdır. Eğitim müfredatının ahlaki kalitesi yüksek nesiller yetiştirecek hale getirilmesi medyada ahlakı bozan yayınların düzenlenmesi ailenin korunması bir beka meselesidir. Batı'dan ithal yuva yıkan aile sosyal politikalar ıslah edilmeli. İHA'ların, SİHA'ların, hızlı trenin, savaş gemilerinin yerlisini yapıyoruz. Beka meselemiz olan aile yasalarını da yerli ve milli yapmıyoruz? Yeniden Refah Partisi bunun için mücadele edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız - Son Dakika


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