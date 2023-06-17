AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete

17.06.2023 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehir için 5 yıllık performansın detaylı incelenmesini istedi. Ayrıca oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. Erdoğan, İstanbul için de adaylık için kulislerde 4 ismin ön plana çıktığını belirtti.

Türkiye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözünü 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "İyi hazırlanın" diyerek teşkilatları uyardığı yerel sçeimler öncesi tüm gözler 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehre çevrilmiş durumda...

5 YILLIK PERFORMANS İNCELENECEK

Bu 11 büyükşehir için özel bir talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıllık performansın detaylı incelenmesini istediği öğrenildi. Bu inceleme sonucunda 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak.

KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Bunun yanı sıra oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak.

REHAVET UYARISI YAPILDI

Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak. Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.

ERDOĞAN "SEVDAM" DEDİĞİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir açılışta isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

MEGAKENT İÇİN KİM ADAY OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı İstanbul adaylığı için kulislerde 4 isim ön plana çıkıyor. Bu isimler Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı...

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: İstanbul büyükşehir belediyebaşkanlıgına erdoğan aday olsun sonuçta hemcumhurbaşkanlığınıda belediyebaşkanlığınıda yaparsın kazanırsan tabiki Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Unl: Tevfik Göksu hoca ya emanet edilir inşallah. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması esnasında kavga çıktı
15:07 Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında kavga çıktı
15:09 Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:03 Son Dakika: Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:02 AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:57 AK Parti'de yerel seçim startı verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:41 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonu karıştırdı! Apar topar aşağı indi
14:37 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonda kıyameti kopardı! Apar topar aşağı indi
14:22 Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı
14:18 Türk pilot Cem Bölükbaşı Super Formula Şampiyonası'nda kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 15:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement