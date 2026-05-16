Erdoğan: Annelerin Yüreğine Ateş Düşmesin

16.05.2026 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'deki gençlik şöleninde terörle mücadele kaynaklarının eğitim ve üretime aktarılmasını istedi, gençlere güvenerek Türkiye'nin geleceğini onlarla inşa edeceklerini vurguladı.

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARTIK ANNELERİN YÜREĞİNE ATEŞ DÜŞMESİN DİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artık annelerin yüreğine ateş düşmesini istemediklerini belirterek, "Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programına katıldı. Şenlik için Türkiye'nin dört bir yanından gençler ve partililer stadyuma akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı şölen için geldiği Kocaeli'de ilk olarak stadyumun dışında bekleyen binlerce kişiye seslendi.

Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle buluşmaktan, bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek, bu can bu tende oldukça siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var, sizlerle destanlar yazıyoruz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz, sizlerle birlikte yürüyor, yağmurda beraber ıslanıyor, 'Her şey Türkiye' diyerek çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'YENİ DÖNEMDE GENÇLİĞİN EYVAHI OLMADIĞI GİBİ KİMSEYE EYVALLAHI DA OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir gencinin değerli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerlidir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz, aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasetçileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak."

'ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN SİZLERSİNİZ'

Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin ve huzurun adresi olan Türkiye, sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum; ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın ve huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak, sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda, insana asli hüviyetini, özünü hatırlatacak olan yine sizlersiniz. Sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek; ekonomide de, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından şölene katılmak için stadyuma geçti.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

