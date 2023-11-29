Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar son sürat devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun zamandır beklenen görüşmesi Beştepe'de başladı.

HEYETLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Cumhur İttifakı'nda 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlayan görüşmede heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verecekleri ifade edilirken ittifak kapsamında heyetlerin stratejisini "il, ilçe ve belde bazında CHP'nin kazanabileceği yerlere göre oluşturduğuna" dikkat çekiliyor.

ADANA, MERSİN VE MANİSA MHP'YE BIRAKILACAK

Cumhuriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre, AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da "MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği", diğer büyükşehirde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

27 YERDE ORTAK ADAY

Görüşmelerde, deprem illerinin yönetimini, "deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AK Parti'nin istediği" belirtiliyor. Ancak bu illerden olan Osmaniye ve Adana'nın MHP'ye bırakıldığı da kaydediliyor. AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye'nin dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği söyleniyor.