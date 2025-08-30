Erdoğan Çin'de, Yılmaz Vekalet Edecek - Son Dakika
Politika

Erdoğan Çin'de, Yılmaz Vekalet Edecek

30.08.2025 00:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

