Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'na Togg Hediye Etti
Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'na Togg Hediye Etti

Erdoğan, Etiyopya Başbakanı\'na Togg Hediye Etti
17.02.2026 19:56
ADDİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Resmi temaslar için Addis Ababa'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray'da Ahmed ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti.

Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

