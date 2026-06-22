CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcıları ile bir araya geldi.
AK Parti'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcılarını kabul etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan genç Müslüman kadınlarla buluştu - Son Dakika
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