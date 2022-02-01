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Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez - Son Dakika

Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez

01.02.2022 21:04
Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez

Erdoğan'ın Trabzon'da gençlerle buluşmasına İmamoğlu sorusu damga vurdu. Bir gencin, "Sizin belediye başkanınız yoğun kar durumunda balıkçıya gitseydi ne yapardınız?" sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı, "Şunu huzurla söyleyelim, bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle zamanlarda bir balıkçı restoranına gidip kafayı bulmaz. Biz böyle insanlarla yol yürümeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmalarının Trabzon ayağında çevre il ve ilçelerden gelen gençlerle bir araya geldi. Buluşmaya, Trabzonlu bir genç tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soru damga vurdu.

"SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?"

Gençlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizin belediye başkanınız yoğun kar durumunda balıkçıya gitseydi ne yapardınız?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiride bulunarak, soruyu yanıtladı.

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZ BÖYLE ZAMANDA KAFA BULMAYA GİTMEZ"

AK Partili belediye başkanlarının ilk hedefinin hizmet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Şunu huzurla söyleyelim, bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle zamanlarda bir balıkçı restoranına gidip kafayı bulmaz. Bizim görevlendirdiğimiz belediye başkanının derdi sadece hizmet olur" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANLARININ BUNLARA KARŞI HAMLESİ YOK"

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bırakın sadece karı, karın dışında da deprem oluyor. Depremde neredeyiz? Arazideyiz. Bingöl depremi oldu, gece yarısı oradaydık. Simav'da Van'da deprem olduğunda oraya gittik hemen. Afetler olduğunda bakıyorsunuz bunlar yok. İstanbul'u sel bastı, beyefendi Bodrum'da. Genel Başkanının bunlara karşı bir hamlesi yok. Biz böyle insanlarla yol yürümeyiz"

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Trabzon, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, 'İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?' sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez - Son Dakika
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