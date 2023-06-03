Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye özel teşekkürü salondan yoğun alkış aldı

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden galip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti. Yemin sonrası Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Külliye'ye geçerek göreve başlama törenine katıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen törene dünya liderleri de yoğun ilgi gösterdi. Törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti. Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nın içerisinde beraber bu mücadeleyi yürüttüğümüz Devlet Bey'e şahsın adına çok teşekkür ediyorum." sözleri salonda uzun süre alkışlandı.