Erdoğan'ın Sivas mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili sözleri çok konuşuldu: Yiğit kardeşim, gönlümde müstesna bir yeri var - Son Dakika
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Erdoğan'ın Sivas mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili sözleri çok konuşuldu: Yiğit kardeşim, gönlümde müstesna bir yeri var

23.05.2023 19:59

Sivas mitinginde yurttaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yazıcıoğlu için "Yiğit kardeşim" diyen Erdoğan, "Namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam sözüyle milletimize gönlümde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin diliyorum" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Sivas mitinginde vatandaşlara hitap etti.

YAZICIOĞLU İÇİN "YİĞİT KARDEŞİM" DEDİ

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yad eden Erdoğan, "Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten birlikteyiz. Cumhur İttifakımızdaki partilerimizle birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivasla gurur duruyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tek başına kalsa bile hakkı hakkına veren bir duruş sahibiydi. Namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam sözüyle milletimize gönlümde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Onun Türk demokrasisine yaptığı katkıyı asla unutmayacağız. Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın öncülük ettiğini de görüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu hani masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı varı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'ne gerek var yahu' diyordu. Ve ne yazık ki bay bay Kemal'in takdimini de o yaptı. Pazar günü onlara tam bir Osmanlı tokadı yapıştıracağız. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunundan dolayı şahsımı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcım gelerek yıllardır özlemle beklediğimiz Yüksek Hızlı Tren hattımızı açtı. Bizde madem orada olamıyoruz bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizle beraber olalım dedik. Sivas'tan ayrılmak mümkün mü?

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZLE OMUZ OMUZA YAPACAĞIZ"

Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor icraat gerekiyor. Bu Yüksek Hızlı Tren hattından komşu illerimizde faydalanacak. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Ağrı'ya kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Yani bu hatla bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Yani Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Elbette tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi Can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl 30 yılın ardından Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduysak, her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle altyapımızı birleştireceğiz. Tüm bunları da CHP Genel Başkanı'na rağmen yapacağız."

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın Sivas mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili sözleri çok konuşuldu: Yiğit kardeşim, gönlümde müstesna bir yeri var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Sivas mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili sözleri çok konuşuldu: Yiğit kardeşim, gönlümde müstesna bir yeri var - Son Dakika
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