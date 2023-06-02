Son toplantının perde arkası! Erdoğan, bakanların hepsiyle tek tek vedalaşıp "Size Meclis'te ihtiyacım var" demiş

Yalnızca Türk değil dünya basını da adım adım onu izliyor

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında gözler yarın açıklanması beklenen yeni Kabine'ye çevrildi.

MEHMET ŞİMŞEK, HAKAN FİDAN VE KALIN...

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alması beklenen Kabine listesinde mevcut bakanlardan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin de yeni Kabine'de yer alacağı iddia edilmişti.

"18 BAKANIN HEPSİYLE TEK TEK VEDALAŞTI"

Ancak geçtiğimiz çarşamba günü yapılan son Kabine toplantısıyla ilgili olarak ortaya atılan bir iddia bu ihtimali ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son toplantıda yardımcısı Fuat Oktay ve 18 bakanı ile tek tek vedalaştığı ve "Size Meclis'te ihtiyacım var" dediği öne sürüldü.