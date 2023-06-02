Son toplantının perde arkası! Erdoğan, bakanların hepsiyle tek tek vedalaşıp "Size Meclis'te ihtiyacım var" demiş - Son Dakika
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Son toplantının perde arkası! Erdoğan, bakanların hepsiyle tek tek vedalaşıp "Size Meclis'te ihtiyacım var" demiş

02.06.2023 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilirken, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen son Kabine toplantısıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Erdoğan'ın Kabine'deki 18 bakanın tamamıyla tek tek vedalaştığı ve "Size Meclis'te ihtiyacım var" dediği öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında gözler yarın açıklanması beklenen yeni Kabine'ye çevrildi.

Son toplantının perde arkası! Erdoğan, Kabine'deki bakanlara 'Size Meclis'te ihtiyacım var' demiş

MEHMET ŞİMŞEK, HAKAN FİDAN VE KALIN...

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alması beklenen Kabine listesinde mevcut bakanlardan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin de yeni Kabine'de yer alacağı iddia edilmişti.

Son toplantının perde arkası! Erdoğan, Kabine'deki bakanlara 'Size Meclis'te ihtiyacım var' demiş

"18 BAKANIN HEPSİYLE TEK TEK VEDALAŞTI"

Ancak geçtiğimiz çarşamba günü yapılan son Kabine toplantısıyla ilgili olarak ortaya atılan bir iddia bu ihtimali ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son toplantıda yardımcısı Fuat Oktay ve 18 bakanı ile tek tek vedalaştığı ve "Size Meclis'te ihtiyacım var" dediği öne sürüldü.

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