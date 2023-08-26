Erdoğan'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? - Son Dakika

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız?

Erdoğan\'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız?
Son Güncelleme: 26.08.2023 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ''İrili ufaklı onlarca beyliğiyle hep ayı vatan davasının peşinden gittik, gidiyoruz. İkinci bin yılın başında aynı heyecanla buradayız. 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde yine 2024 yılında yapılacak yerel seçimler vardı. Muhalefetin elindeki belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı, "Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'yu bize vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki, Malazgirt sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır.

"HEPSİNDEN AYRI BİR KONUMA SAHİP"

Her ilimizin her ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri elbette ayrıdır ama Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir. Biliyorsunuz, dün de Ahlat'taydık. Ahlat, binlerce yıllık geçmişe sahip ata coğrafyamızın sembol şehri Buhara'ya kadar medeniyetimizin pek çok merkeziyle kardeşliği olan bir yerdir. Biz Malazgirt ile birlikte burayı da tekrar canlandırarak ecdada vefamızı göstermenin gayretindeyiz. Malazgirt'teki şu görüntü sahip olduğumuz tarihin kültürün gücünü ve en önemlisi devamlılığını hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır Allahu Ekber nidalarıyla bereketleniyor.

"BU MEYDANDAN TEK MİLLET MESAJI YÜKSELİYOR"

Bin yıllık varlığımıza rağmen bize Anadolu'yu yar etmek istemeyenler sürekli birliğimize, beraberliğimize saldırıyor. Sanmayın ki bunların derdi Kürtlerdir, Türklerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi özgürlüktür, refahtır. Bunların tek derdi hepimizi de kuşatan yeniden kendilerine alan açmaktır. Ulaşmayı başaramadıkları bu hedef için herkesi kullanırlar. Buradan verdiğimiz şu görüntü var ya, bu mesaj varsa tüm hevesleri kursakta bırakıyor. Bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajı yükseliyor.

"MANKURTLARA RAĞMEN BUNU BAŞARACAĞIZ"

İrili ufaklı onlarca beyliğiyle hep ayı vatan davasının peşinden gittik, gidiyoruz. İkinci bin yılın başında aynı heyecanla buradayız. 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz. Eser ve hizmetlerimizle Cumhuriyetimizin kazanımlarını tahkim ettik. Birilerini sürekli karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçilemeyecektir. Her fırsatta ne diyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Mankurtlara rağmen bunu başaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeniden buluşmak ve kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Politika Erdoğan'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? - Son Dakika
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