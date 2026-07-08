Erdoğan-Meloni görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı - Son Dakika
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Erdoğan-Meloni görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

08.07.2026 17:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti. Görüşmede savunma sanayi, yatırım, enerji, ticaret iş birliği, AB üyeliği, NATO'nun Avrupa sütunu, Libya'daki Dörtlü İşbirliği Süreci ve COP31 daveti ele alındı.

'İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi NATO Merkezi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğimizin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini, NATO zeminini esas alması kaydıyla, destekleyeceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak birlikte başlattığımız Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan-Meloni görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı - Son Dakika

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