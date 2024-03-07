Erdoğan: Mersin\'i istismar siyasetiyle tıkayanlara tahammül edemeyenler var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız." dedi.
Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde partisince düzenlenen mitingde sözlerine, "Malazgirt'ten hemen sonra vatan toprağı olan birliğimizin, dirliğimizin, sevdamızın, istiklalimizin ve istikbalimizin sönmeyen ocağı Mersin'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadeleriyle başladı.
"Seni seven her insana kucaksın, tam bin yıldır hiç sönmeyen ocaksın, dört mevsim solmayan taze çiçeksin, şirindir, tatlıdır dillerin Mersin" dizelerini okuyan Erdoğan, vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından vatandaşın huzur ve güven içinde yaşadığını söyledi.
Mersin'in Türkiye ve dünyaya da kardeşlik dersi verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Toros Dağları'ndaki Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşattığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez.' Bereketli topraklarıyla ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla ticaretimizin kalbi limanıyla en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla destek veren Mersinlilere teşekkür etti.
Miting alanındaki katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah, Mersin bir başkasın bugün. Mersin gümbür gümbür 31 Mart'a gidecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında açılan, "Hayalimsin. Kara Togg'a, hava KAAN'a, dünya da Reis'e hayran", "Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı", "Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım, Reis'im", "Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi", "Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer" pankartlarını okudu.
"Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz"
Erdoğan, 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık, tarihiyle ayrı coğrafyası ile ayrı insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse, artık bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok.
Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor."
(Sürecek)
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Mersin'i istismar siyasetiyle tıkayanlara tahammül edemeyenler var - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek gibi birçok büyük proje bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaparak Mersin'in hizmete ve belediyeciliğe olan ihtiyacını vurguladı. Soydan, Mersin'in sorunlarına çözüm bulmak için Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olduklarını belirtti ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de mevcut olan 21 fay hattının 6'nın üzerinde şiddetli deprem üretebileceğini belirterek, konutların ve iş yerlerinin depreme hazır hale getirilmesi için kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın memleket odaklı olduğunu belirterek, makamların ve mevkilerin önemli olmadığını söyledi. Kandemir, Aydın'da yapılan açılışta, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da hizmete talip olduklarını ve Aydın'ın sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?