Erdoğan, NATO Zirvesi tablosuna imza atan son lider oldu - Son Dakika
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Erdoğan, NATO Zirvesi tablosuna imza atan son lider oldu

Erdoğan, NATO Zirvesi tablosuna imza atan son lider oldu
08.07.2026 19:19
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde liderler, geleneksel aile fotoğrafının yer aldığı tabloyu imzaladı. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabloya imzasını atarak bu anı ölümsüzleştiren son isim oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.

Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler, aile fotoğrafıyla oluşturulan tabloya imza attı. Zirvede ev sahibi olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabloyu imzasını atan son isim oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, NATO Zirvesi tablosuna imza atan son lider oldu - Son Dakika

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