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Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir - Son Dakika

Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir

10.01.2022 16:04
Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini korumak konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi, 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, "Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki Eğitim Merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde; üretimin ve istihdamın lokomotifleri haline gelen organize sanayi bölgelerimiz bu proje ile eğitim alanında sorumluluk üstleniyor" dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ BİR SENARYONUN ESERİ'Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı bir dönemde kendilerinin iç meseleleriyle uğraşmaktan önlerindeki fırsatı değerlendiremediklerini kaydeden Erdoğan, "Daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal'ın başlattığı açılım ise tam ritmini bulacakken, koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlık nedeniyle maalesef o da yarım kaldı. Türkiye, ekonomide, üretim ve sanayide içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatımızda ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik. Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir" dedi.'28 ŞUBAT'IN ETKİLERİNİ BUGÜN BİLE HİSSEDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1950, 1970 ve 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdığını söyleyerek, "Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken, biz siyasi, sosyal, ekonomik geri kalmışlığa mahkum edildik. Genel hatlarıyla izah ettiğim bu sürecin bir tarafında eğitim-öğretim de vardı. Eğitim-öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan, medeniyet birikimiyle karışık, özgürlükçü bir sistem yerine maalesef formatlayan, dayatmacı, evlatlarımızı belli kalıplara hapseden modeller tercih edildi. Köy Enstitüleri gibi denemeler asli amacı dışında milletimizin değerlerine karşı ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı. Milletimizin kültürünü ve inancını yaşatma vasıtası olarak gördüğü, bunun için de ilk günden itibaren sıkı sıkıya sarıldığı imam hatip okulları da tehdit olarak değerlendirildi. Kendi mecrasında önemli mesafe kat eden endüstri meslek ve teknik liseleri ise bu okulların ülkenin kalkınması ve gelişmesindeki rollerini umursamayanlar tarafından ağır darbelere maruz bırakıldı. Özellikle, vesayet ve darbe dönemlerinde eğitim sistemimize yapılan antidemokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi. Evlatlarımıza kendilerini korkusuzca ifade edebilecekleri, ideallerinin peşinden gidebilecekleri, hayallerini özgürce geliştirebilecekleri imkanlar sunulmadı. 28 Şubat zihniyetinin adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz" dedi.'TEHDİT DİLİNE YENİDEN SARILDIĞINI GÖRÜYORUZ'Eğitim alanında yaptıkları atılımları ve yatırımları anlatan Erdoğan, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun eğitim meselesinin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik, bütçede aslan payı hep eğitime ayırdık. Halihazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim-öğretim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduğunu da biliyorum. İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum; 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini korumak konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tek parti faşizminin geride bıraktığı o acı hatıraları aziz milletimize bir daha kimseye yaşatamaz. İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerden dolayı, kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyiz. Aynı şekilde hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz" dedi.'GEÇMİŞİN HATALARINI TELAFİ ETMEK ZAMAN ALIYOR'

Erdoğan, eğitim-öğretimin özellikle de kaliteli eğitimin aydınlık yarınların teminatı olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Bu ülkenin gençleri her alanda en iyisine en güzeline layıktır. Milletimizin küresel ölçekte iddia ve imkan sahibi bir konuma gelmesinin yolu eğitim-öğretimden geçiyor. Bu anlayışla ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay, yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu bir meselede geçmişin hatalarını telafi etmek zaman alıyor" diye konuştu.


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Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, 28 Şubat, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir - Son Dakika
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