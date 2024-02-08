Erdoğan ve Erbakan arasında yeni bir görüşme İddiası: İttifak kapıları yeniden mi açılacak?

Politika

Yerel seçimlerde güç kazanmak için siyasi partilerin ittifak arayışları hız kesmeden sürüyor. Ak Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı ittifakın ardından yerel seçimlerde de aynı işbirliği için 5 defa masaya oturdu ancak taraflar uzlaşamadı. Fatih Erbakan, seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıklayarak ittifakın olmayacağını duyurdu. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan ve Erbakan arasında görüşme gerçekleşeceği söyleniyor.

ADAY TANITIM TOPLANTISI ÖNCESİ GÖRÜŞME İDDİASI

31 Mart 2024'te yerel seçimler için adaylar netlik kazanmaya başladı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adaylarını 10 Şubat'ta ilan edeceklerini duyurdu. Erbakan'ın, 10 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği öne sürüldü.

YRP'NİN İSTEKLERİ REDDEDİLİNCE GÖRÜŞMELER KESİLDİ

Ak Parti ile YRP arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerde, YRP'nin, iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği, AK Parti'nin ise sadece belediye meclis üyeliği teklifini getirmesi nedeniyle görüşmeler son bulmuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 10 Şubat'ta düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi kulisleri hareketlendiren görüşme iddiasının ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.