Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı iller; Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 78 alırken Kılıçdaroğlu ise Tunceli'den yüzde 80 oy aldı - Son Dakika
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı iller; Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 78 alırken Kılıçdaroğlu ise Tunceli'den yüzde 80 oy aldı

15.05.2023 12:01

Dün Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 49.37'sini aldı. Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78.86 ile Bayburt'ta; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 80.26 ile Tunceli'de ulaştı.

Türkiye dün hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimi sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 60 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Türkiye'de, 191 binden fazla sandık kuruldu.

ERDOĞAN EN ÇOK OYU BAYBURT'TAN ALDI

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. Erdoğan seçimde en yüksek oyu yüzde 78.86 ile Bayburt'tan aldı. Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'den aldığı oy oranı ise yüzde 72.79.

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KILIÇDAROĞLU'NA TUNCELİ'DEN YÜZDE 80 OY

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise en çok oy oranına yüzde 80.26 ile Tunceli'de ulaştı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin kalesi İzmir'de ise yüzde 63.29 oy oranına sahip.

Ne Rize ne İzmir! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı şehirler
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Son Dakika Politika Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı iller; Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 78 alırken Kılıçdaroğlu ise Tunceli'den yüzde 80 oy aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı iller; Erdoğan, Bayburt'tan yüzde 78 alırken Kılıçdaroğlu ise Tunceli'den yüzde 80 oy aldı - Son Dakika
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