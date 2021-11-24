Üye Girişi
Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde! - Son Dakika

Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!

24.11.2021 10:37

Muhalefet kanadından son dönemde sık sık erken seçim çağrıları gelirken, ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki 17-23 Kasım tarihleri arasında yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, Millet İttifakı ise yüzde 41,2 oranında oy ile iktidar blokunun önüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli seçimler için 2023'ü işaret etse de son dönemde muhalefet kanadından sık sık erken seçim çağrıları yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, her fırsatta erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapıyor.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİN?"

Siyasetin gündeminde bu konu yer alırken ORC Araştırma, 17-23 Kasım tarihleri arasında "Bu pazar seçim olsa" anketi yaptı. ORC Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 41.2 İLE ÖNDE

ORC'nin "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiş görünüyor. AK Parti ve MHP'li Cumhur ittifakı yüzde 40 oy alırken, CHP ve İYİ Parti'li Millet İttifakı ise yüzde 41,2 çıktı.

Partilerin oy oranları:

AK Parti: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 25,7

İYİ Parti: Yüzde 15,5

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

DEVA: Yüzde 3,7

Gelecek: Yüzde 2,5

Saadet: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,9

Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Muhalefet, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde! - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi AK Parti'den dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz 21:14 AK Parti'den dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir 18:04 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
10:40 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!
10:25 Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti!
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
10:10 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın!
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti         
14:10
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:47:32. #1.13#
SON DAKİKA: Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement