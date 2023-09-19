Paşinyan'dan skandal iddia: Azerbaycan etnik temizlik için operasyon başlattı - Son Dakika

Paşinyan'dan skandal iddia: Azerbaycan etnik temizlik için operasyon başlattı

Son Güncelleme: 19.09.2023 16:12

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, güvenlik konseyi üyelerini topladı. Mini zirvenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" denildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmasının ardından güvenlik konseyini topladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" denildi.

PAŞİNYAN GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan yönetimi harekete geçti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik konseyi üyelerini toplantıya çağırdı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi toplantısı Nikol Paşinyan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantının gündeminde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı geniş çaplı askeri eylemler yer alıyor" denildi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA BİRLİKLERİMİZ BULUNMUYOR"

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ'da faaliyet yürüttüğüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın birçok kez Dağlık Karabağ'da birliklerinin bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

"ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASINI TAMAMLAMAK İÇİN SALDIRIYORLAR"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Azerbaycan'ı sivil halka saldırmakla suçlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun sivil hedeflere ateş açtığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Paşinyan'dan skandal iddia: Azerbaycan etnik temizlik için operasyon başlattı - Son Dakika
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