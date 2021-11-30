Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! - Son Dakika

Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!
30.11.2021 10:37
15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile çekilen fotoğrafları 5 yıl sonra ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen ve Gül ile Olçok arasındaki samimiyeti gözler önüne seren 4 fotoğraf büyük ses getirdi.
Abdullah Gül'le birlikte çalışan fotoğrafçı Mehmet Demirci tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Gül ile Olçok'un samimiyeti göze çarpıyor. Demirci fotoğrafları "Eski işime dair çok fotoğraf paylaşma taraftarı değilim fakat bu sefer karşıma çıkan fotoğrafları paylaşacağım. Daha önce yayınlanmamıştı. @cbabdullahgul 'e de göstermemiştim." notuyla paylaştı.
5 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN 4 KRİTİK FOTOĞRAF
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile samimi bir şekilde görüntülenen AK Parti'nin reklam ve stratejilerini belirleyen en kritik isimlerden biri olan Erol Olçok'un yer aldığı 4 fotoğraf büyük ilgi görürken, kullanıcılar kareler üzerine çok sayıda yorum yaptı.
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