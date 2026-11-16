Ersin Tatar Ordu ziyaretinde Türkiye'ye ana vatan vurgusu yaptı - Son Dakika
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Ersin Tatar Ordu ziyaretinde Türkiye'ye ana vatan vurgusu yaptı

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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da Vali Muammer Erol'u ziyaret ederek Türkiye'yi 'ana vatan' olarak nitelendirdi. Tatar, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü Ordu'da kutladıklarını belirterek kentte gördüğü gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Bu nedenle aramızdaki muhabbeti, münasebetleri ve ilişkileri her zaman çok önemsedim ve önemsemeye devam ediyorum." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Tatar, Vali Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Tatar, yaptığı açıklamada, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü dün Ordu'da kutladıklarını hatırlattı.

Ordu'ya yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Tatar, ev sahipliğinden dolayı Vali Muammer Erol'a teşekkür etti.

Bu ziyaretinde Karadeniz'in incisi Ordu'da çok önemli gelişmeler gördüğünü kaydeden Tatar, "Bundan 11-12 yıl önce burayı ziyaret etmiştim. Bu gelişimde muazzam gelişimler gördüm." diye konuştu.

Amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak, dünyaya anlatmak ve Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs'ta barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Büyük Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Bu nedenle aramızdaki muhabbeti, münasebetleri ve ilişkileri her zaman çok önemsedim ve önemsemeye devam ediyorum. Karşılıklı ilişkilerin gelişmesi en büyük dileğim ve temennimdir. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteleri buradaki gençlerimiz çok iyi tanımaktalar. Kıbrıs'ta mezun olan gençlerle, bürokratlarla ve iş insanlarıyla burada tanıştım. Hem gençlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik yapmaları ve oradaki üniversitelere eğitim almak için gitmeleri bizleri mutlu etmektedir."

Tatar daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Ticaret Borsası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
Yerel YönetimMuammer ErolDiplomasiPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelKıbrısTatarOrduSon Dakika

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