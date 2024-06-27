Erzincan'ın milletvekili sayısı değişmedi - Son Dakika
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Politika

Erzincan'ın milletvekili sayısı değişmedi

Erzincan\'ın milletvekili sayısı değişmedi

Erzincan'ın komşusu Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayısı 2'ye yükselirken Erzincan'ın mevcut 2 milletvekili sayısı aynı kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Erzincan'ın 2 olan milletvekili sayısı mevcut durumunu korudu.

27.06.2024 14:03
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Erzincan'ın komşusu Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayısı 2'e yükselirken Erzincan'ın mevcut 2 milletvekili sayısı aynı kaldı.

Bazı illerin nüfusa göre milletvekili sayılarının değişmesini içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

Erzincan'ın 2 olan milletvekili sayısı mevcut durumunu korudu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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