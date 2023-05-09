Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok

09.05.2023 01:20
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na miting sırasındaki taşlı saldırıya ilişkin Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu. Olayların yaşandığı noktanın bir miting alanı olmadığını ve esnaf ziyaretinin mitinge dönüştürülmek istendiğini kaydeden Sekmen, İmamoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir evrağı da yayın sırasında kameralara gösterdi. Sekmen, "Abartılacak kadar bir olay yaşanmadı. Atılan 3-5 tane taş." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da gerçekleşen mitingine 100-200 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Mitinge katılan çok sayıda vatandaş atılan taşlarla yaralanırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada, Erzurum mitinginde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alınan kişiler olduğunu aktardı.

BAŞKAN SEKMEN HABERLER.COM'A KONUŞTU

Olaylı Erzurum mitingi sonrası Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularına yanıt veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun planlı bir esnaf ziyaretini mitinge dönüştürmek istediğine vurgu yaptı.

"MİTİNG ALANIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ"

Erzurum'da tek bir miting alanı bulunduğunu ve bu alanla ilgili 30 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Millet İttifakı'ndan kendilerine ulaşan herhangi bir talep bulunmadığını belirten Sekmen, "Miting alanıyla ilgili söz konusu tarihler arasında yalnızca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir talebi var, başka hiçbir partinin talebi yok. Bizim miting alanı olmayan bir bölgede, üstü otopark olan bir alanda arabalarımızı sergilememizi engelleyen ne var? Herhangi bir şey yok" dedi.

VALİLİĞE GÖNDERİLEN BELGEYİ YAYIN SIRASINDA PAYLAŞTI

Öte yandan Başkan Sekmen yayın sırasında İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yapacağına dair dilekçeyi de kameralara gösterdi. Yayında paylaşılan belgede, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu 7 Mayıs Pazar Saat 17.00'de Yakutiye, Havuzbaşı kent meydanından başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: İmamoğlu esnaf ziyareti yapacaktı miting değil

"BİR KAOS, BİR KARGAŞA YARATABİLİR MİYİZ KAYGISINDALAR"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüs görüntüleri üzerinden gündüz saatlerinde kendilerini hedef göstermeye başladıklarını belirten Başkan Sekmen, "Acaba bir kaos, bir kargaşa yaratabilir miyiz kaygısı içine düştüler. Çünkü gerek Erzurum'daki miting, Kayseri, İstanbul ve Ankara mitingleri gösterdi ki 22 yıl geçmesine rağmen AK Parti'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh var" diye konuştu.

"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK, ATILAN 3-5 TANE TAŞ"

Mitingde çıkan olaylarla ilgili de konuşan Sekmen, "Abartılacak kadar bir olay yaşanmadı. Atılan 3-5 tane taş. Şehrimiz bu tarz olaylara fırsat vermez zaten. Şehrimiz vatanına, milletine bağlı bir şehir. Burası Erzurum, Cumhuriyet'i kuran şehir. Atatürk, Cumhuriyet'i kurma kararını burada alıyor. Kılıçdaroğlu şehrimize bundan önce de geldi, salonlar tahsis edildi, en güzel şekilde karşılandı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok - Son Dakika
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