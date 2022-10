Erzurum haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans bağlantısı ile yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin açılışını telekonferans bağlantısı ile yaptı

ERZURUM - Erzurum'da HZ. İmam Hüseyin Cemevi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile bağlanarak gerçekleştirdi. Açılışta birçok protokol üyesi ve vatandaşta yer aldı.

Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde HZ. İmam Hüseyin Erzurum cemevi açılışı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İlçe Belediye Başkanları, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş açılışa katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da telekonferans ile tören alanına bağlanarak Erzurum Valisi Okay Memiş ile konuşma yaptı. Daha sonra açılışın gerçekleştirilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde bulunan protokol üyelerine açılış kurdelesinin kesilmesini söyledi. Protokol üyeleri kurdele kesimini yaptıktan sonra ise cemevini gezdi. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'a böyle güzel bir cemevi kazandırdıkları için memnun olduklarını belirtirken, Erzurum Valisi Okay Memiş'de ibadethanenin tüm Alevilere hayırlı olmasını diledi.