Erzurum haberleri | Aydemir Erzurum değerlerini TBMM gündemine taşıdı

Milletvekili Aydemir, 10 Ekim 2003'te Hakka yürüyen 16'ıncı dönem Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun ömrünü Türk Milletinin değerlerine adamış bir mütefekkir olduğunu belirterek, Kösoğlu'nun isminin Meclis'te bir salona verilmesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu.

Aydemir'in Gündeminde Yine Erzurum Vardı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Erzurum değerlerini gündeme taşıdı. Vefatının 29'uncu yıldönümünde mütefekkir, 16'ıncı dönem Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu, 25 Ekim 2003'te yol kesen vatan hainleri tarafından şehit edilen Aşık Ali Rahmani ve 11 Ekim 2016'da vefat eden Erzurum'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ali Ünal'ı rahmetle anan Aydemir, 'Değerlerimize vefadan, temsil ettikleri kıymet hükümlerine sadakatten ayrılmayacağız. ' dedi.

Kösoğlu Türk Tefekkürünün Bayrak Simalarından

Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türk Kültürüne Hizmet ödülü sahibi Merhum Kösoğlu'nun Türk Dil, Kültür ve Tarihine ışık tutan onlarca eser verdiği, Türk İslam Medeniyeti tefekkürünün bayrak simalardan olduğunu kaydetti.

Milletvekili Aydemir, 'Eserleri ve yaşam üslubu ile İla'yı Kelimetullah için Devlet Ebed Müddet imanını kıyamda ve diri tutmayı hedefleyen, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet kararlılığını vurgulayan Merhum Kösoğlu'nu unutmayacak ve unutturmayacağız' dedi.

Aydemir'den Çağrı

Milletvekili Aydemir, 'Kösoğlu bir münevver, bir özel isim, yüreği her dem milleti için atan bir isimdi. Eserleri, konuşmalarıyla Milli efkarı tenvir eden bir simaydı. Yakınında olmak nasip oldu. Biz çok şey öğrendik kendisinden. Mekanı cennet olsun. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Hastalığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın vefalı yaklaşımını da unutmadık. Her daim yanında oldu. Allah ondan da razı olsun. Bu bayrak isimleri unutmamamız gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Sayın Meclis Başkanımıza bir teklifte bulunuyorum. TBMM'de bir salonda isminin yaşatılmasını teklif ediyorum. Kösoğlu ismini taşıyacak alanda eserleri, konuşmaları yeni nesle aktarılmalı. Sayın meclis başkanımıza minnettar kalırız milletçe ve gelecek kuşaklar da minnettar kalır. ' diye konuştu.

Aydemir'den Şehit Rahmani'ye Vefa

Milletvekili Aydemir, TBMM'deki basın toplantısında 25 Ekim 1993'te, şehirlerarası yolu kesen vatan hainlerine karşı gösterdiği destansı direnişle şehit olan, canını feda ederek hainlerin rehin almaya çalıştığı öğretmenlerin ve yolcuların hayatını kurtaran Aşık Ali Rahmani'yi rahmet ve minnetle anarak, 'Kabri nur, mekanı cennettir İnşallah. Allah'ın rahmeti üzerine olsun' dedi.

'Ünal eserleriyle unutulmayacak'

Sunumunda 11 Ekim 2016'da yaşamını yitiren, Erzurum'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanına sahip Mehmet Ali Ünal'ı 6'ıncı vefat yıldönümünde rahmetle anarak,' Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde hem hizmetleri, hem duruşu, hem de çok sayıda insanı iş sahibi yapmasıyla Erzurum'un yüreğinde özel yer edinmiş bir isimdi. Mekanı cennet olsun, hiç unutmayacağız. Dadaşca vakur bir hali vardı. Hep milletten yana bir duruş sergilemişti. Ünal'ı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.' diye konuştu.

Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıl Vizyonu" çerçevesinde yapacağı ABD ziyaretine ilişkin, "Seçim öncesi 'Biz sizin emrinizden ayrılmayız' ziyaretidir. İç kamuoyuna şu görüntüyü veriyor; 'Dışarıda da kabul ediliyoruz.' Oysa bu, teslimiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

'Bu açıklamanın arka planına bakılmalı'

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın "Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız." açıklamasına sert tepki gösterdi. Bu açıklamanın arka planına bakılması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bunu kim söyletiyor? Kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar söyletiyor. CHP ile yaptıkları örtülü ittifak söyletiyor. Bunlara İçişleri Bakanlığı mı verilecek? Böyle bir söz mü verildi?" diye sordu.

'Herkes dikkatli olmalı'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Terör örgütü ile içli dışlı olan bir partinin milletvekili eğer bunu söylüyorsa herkes dikkatli olmalı." dedi. Milletvekili Aydemir, buna herkesin oylarıyla tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Aydemir Hekimlere Yapılan Saldırıyı Kınadı

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç'un Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bir başhekim yardımcısını darbettiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Dövülen bir hekim, Tabipler Birliği açıklama yaptı mı bu konuda? Yapmadı, yapmaz. Çünkü onlar ideolojik bakarlar. Onlar için doktorun bir ehemmiyeti yok. Onlar, doktoru sadece kullanmak adına dile getirir. İşte bakın somut örneğidir bu." ifadelerini kullandı.

Aydemir sordu: 'ne vizyonu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıl Vizyonu" çerçevesinde yapacağı ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Milletvekili Aydemir, "Muhalefetin bir genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olabilme adına, icazet alma noktasında ABD'ye gidiyor. Bu muymuş büyük vizyon arayışı? Vizyonları buysa bunların, vay geldi bu milletin başına. Ne vizyonu? Teslimiyet için gidip orada temenna çakacaklar, yaptıkları bu. Seçim öncesi 'Biz sizin emrinizden ayrılmayız' ziyaretidir. İç kamuoyuna şu görüntüyü veriyor; 'Dışarıda da kabul ediliyoruz.' Oysa bu, teslimiyettir." ifadelerini kullandı. Milletvekili Aydemir, milletin "emrinizdeyiz" mesajı verenleri nefretle seyrettiğini, derslerini sandıkta vereceğini dile getirdi. - ERZURUM