Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kadir Gecesi'nde "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuştu - Son Dakika
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Politika

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kadir Gecesi'nde "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuştu

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kadir Gecesi\'nde "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuştu

Esenler Belediyesi, dinimizde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programıyla idrak etti.

27.03.2025 01:54  Güncelleme: 01:56
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Esenler Belediyesi, dinimizde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programıyla idrak etti. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuk olduğu programda, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da konuşma yaptı. Göksu, "Esenler'in bir klasiği haline gelen bu dua gecemizde okunan on binlerce hatmin hürmetine Gazze'ye duaya duracağız." dedi.

Esenler Belediyesi tarafından geleneksel olarak Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen Kadir Gecesi'ne özel "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programı, bu yıl yine binlerce Esenlerliyi bir araya getirdi. Türkiye'nin sevilen ilahiyatçılarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sohbet verdiği programda, Ahmed Altuntaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Programda ayrıca soykırımcı İsrail zulmüne maruz kalan Gazze için dualar edildi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımlarıyla gerçekleşen programda herkese açık olarak noter huzurunda çekilişle 10 kişi umre ziyaretinin sahibi oldu.

Programda konuşan Göksu, "Cenab-ı Hak bizi bu güzel ve her bir Müslümanın nefes aldığı zaman dilimi içerisinde ulaşmak istediği, arzu ettiği bu zaman iklimine ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Bu vesileyle, Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Bu gece Kadir Gecesi ama bu gece Esenler'in bu Dörtyol Meydanı'nda Kadir Gecesinde reddedilmeyen dua gecesidir. Artık Esenler'in bir klasiği haline gelen bu dua gecemizde okunan on binlerce hatmin hürmetine az sonra açacağımız ellerimizin, gözü yaşlı nazlı kulların hürmetine, gözümüzün önünde, insanlığın önünde, binlerce insanın, çocuğun, kadının katledildiği, bütün insanlığın insanlığını kaybettiği, bütün insanlığın katliama, soykırıma, ahlaksızlığa, tecavüze, tacize seyirci kaldığı bu karanlık 21. Yüzyılda aydınlık olmak için Esenler Dörtyol Meydanı'nda az sonra Gazze'ye duaya duracağız." dedi.

Bir Siyonistin gözünde Siyonist olmayan herkes ölmesi gereken bir mahluktur diyen Göksu, "İnanıyorum ve biliyorum ki bizim Rabbimiz gönülden ve içten ellerimizi açtığımızda duamızı reddetmeyecektir. O duamız Gazze'deki çocuğa merhamet olacak, İsrail'deki Siyonist İsrail'e de bomba olacaktır Allah'ın izniyle. Bu duamız Gazze'deki annenin gözyaşına merhem, Siyonist İsrail'e inşallah zelzele ve felaket olacaktır. Artık onlara insan demenin bir anlamı yok. Çünkü onların gözünde, bir siyonistin gözünde senin değerin bir hayvan kadar bile yoktur. Çünkü bir Siyonist, siyonistten başka hiçbir ırkı insan olarak görmez, insan olarak tanımaz. Onu insan olarak muhatap almaz. Onun gözünde Siyonist olmayan herkes ölmesi gereken bir mahluktur. Bunlar böyle katil sürüsüdür." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarının bir zamanlar bize ait olduğunun altını çizen Göksu, "İşte bu katil sürüsüne karşı onurlu bir direniş gösteren Gazzeli, Filistinli Müslümanlar o gün bize emanet edilen Mescid-i Aksa'yı muhafaza eden muhafızları, inanıyorum ki buradan duamızı duyacaktır. Mescid-i Aksa deyince, Gazze deyince, Filistinli deyince bazen şunları duyuyorum. 'Size ne!' Nasıl bize ne? 100 yıl önceye gidin. 100 yıl önce orası Türkiye'ydi. Bu toprakların bir parçasıydı. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Bizim kutsalımız ve kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

Bu ramazanda her gün bin 500 Gazzeliye Esenler halkı adına iftar ve sahur verdiklerini söyleyen Göksu, "50 bin şehit olduğu söyleniyor. Bunlar bulunanlar. Daha enkazlar kalktığında neler çıkacak onu bilmiyoruz. Belki insanlık utanır da, insanlığını fark eder de, bu dünyanın geçici olduğunu, ölüm denen hakikatle mutlaka onların da yüzleşeceğini, hakikatle yüzleştiklerinde Filistinlilerin Rabbinin huzuruna şehit olarak gittiklerini, o şehitlerin katliamına sessiz kalan Müslümanlar, siz Rabbinizin huzuruna nasıl gideceksiniz? Siz Rabbinizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Onlar şehit olarak gitti. Biz nasıl yüzlerine bakacağız. Biz Esenler'deki kardeşler topluluğu olarak bu ramazanda her gün bin 500 Gazzeli kardeşimize sizin adınıza iftar ve sahur verdik. Orada her gün iftar sofraları kurduk. Bugün de o iftar sofralarımızı dua ile taçlandırıyoruz." dedi.

Göksu'nun konuşması sonrası program dua ve kura çekilişi ile devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kadir Gecesi, Politika, Esenler, Göksu, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kadir Gecesi'nde '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programında konuştu - Son Dakika

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