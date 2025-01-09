Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

Politika

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHMET İYİMAYA'NIN VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Amasya ve Ankara Milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarında Başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya Ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise taziye mesajında, "Çok üzgünüz... Acımız çok büyük... Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başsağlığı mesajında Ahmet İyimaya'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Milletimize ve ülkemize adanmış hizmetleri, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle bizlere daima rehberlik etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yayımladığı başsağlığı mesajında, "Hukuk dünyamızın çınarlarından, bilgeliği, rehberliği ve tevazusu ilehepimizin gönlünde iz bırakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Sayın Ahmet İyimaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum İyimaya, engin fikirleriyle, güçlü adalet anlayışıyla her zaman örnek alınacak saygıdeğer bir hukukçu ve değerli bir şahsiyetti. Onun vefatı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, milletimiz ve hukuk camiamız için de derin bir kayıptır. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

22 Kasım 1950'de Amasya'da doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 3 çocuk babası olan İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26'ıncı dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24'üncü dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı.