Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor! - Son Dakika
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Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!

14.04.2022 00:18

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Eski Bakanlardan Ali Babacan'ın kendi partisini kurmasının ardından Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de kendi partisini kurmak için kollarını sıvadığı haberi, siyaset camiasına bomba gibi düştü.

Türkiye'de 2018 seçimlerinden itibaren uygulanmaya başlanan 50+1 sistemi nedeniyle çok sayıda yeni parti de Türk siyaset hayatına katıldı. AK Parti cephesinde Davutoğluve Babacan'ın parti kurmasının ardından yeni bir isim daha kendi partisini kurmak için harekete geçti.

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Oda TV'de yer alan habere göre Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, parti kurmak için hazırlıklara başladı.Ayrıca Şahin'in yeni partisi için Ankara'da bina arayışında olduğu da öne sürülen iddialar arasında.

TOPLANTILAR BAŞLADI

Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı bildiriliyor.

Saffet Kaya'nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin'in başkanlığındaki ilk toplantıya katılan isimler ise şöyle:Kayseri'den İşadamı Halil İbrahim Çevik, Bursa'dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya.

İşte ilk toplantıdan gelen fotoğraf:

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından eski AK Partili İdris Naim Şahin de parti kuruyor

Kaynak: ODA TV



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