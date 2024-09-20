Eski Bakan Kirişci'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Eski Bakan Kirişci'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Özcan, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

20.09.2024 17:54  Güncelleme: 18:00
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Eski Bakan Kirişci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybeden damadı son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden damadı Mehmet Özcan, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği görevini yürüten eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan (29), gece saatlerinde Çankaya'daki evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan için Çankaya'daki Balgat Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Kirişci ve Özcan ailelerinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile iki ailenin yakınları yer aldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Eski Bakan Kirişci\'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Bakan Kirişci'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Bakan Kirişci'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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