Eski Bakan Kirişci\'nin Damadı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Kirişci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybeden damadı son yolcuğuna uğurlandı
ANKARA - Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden damadı Mehmet Özcan, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği görevini yürüten eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan (29), gece saatlerinde Çankaya'daki evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan için Çankaya'daki Balgat Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Kirişci ve Özcan ailelerinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile iki ailenin yakınları yer aldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
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