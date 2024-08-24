Savcı Sayan "Parti değiştiriyor" iddialarını yalanladı

Politika

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında çıkan "Parti değiştiriyor" iddialarını tepki göstererek yalanladı.

Bir dönem Ağrı Belediye Başkanlığı da yapan AK Partili Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve hükümetin ekonomik politikasını eleştiren ifadeler kullanmıştı. Sayan'ın "Üretim yok, tüketim çok. Enflasyon nasıl düşecek, bu memleketin hali ne olacak anlayamıyorum" açıklamaları sonrası 'Savcı Sayan saf mı değiştiriyor' veya 'muhalefet ağzıyla konuşuyor' gibi ifadeler dile getirilmişti. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Sayan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman bir yerde yanlış yapmaya çalışan birilerini uyarmaya çalışsam, uğruna siyaset yaptığım ülkem için gerekli uyarıları yapsam, pusuda bekleyen birileri hemen "Gemiyi mi terk ettin" "Makam mı istiyorsun" gibi kendilerine yakışan ucuz ve basit şeyler yazıyorlar. Tabii bunların hepsine tane tane cevap vermeye vaktim olmadığı için topluca bu trollere buradan cevap yazmak istedim. Bakınız lağımdan beslenen troller,

"BEN SINIF BAŞKANI BİLE OLAMAYACAKLARIN PEŞİNE TAKILMADIM"

Ben Savcı Sayan'ım. Asil bir ailenin evladıyım. Hayatı boyunca dostlarını satmamış, çevresi tarafından yiğitliği ve mertliğiyle nam salmış Rahmetli Dilaver beyin oğluyum. Böyle bir ailenin evladının fıtratında satmak ve ihanet olmaz, olamaz, olabilemez ve de olmamalıdır. Biz mertçe çatışırız, mertçe savaşırız, mertçe yeneriz, mertçe yeniliriz. Yetiştiğim doğanın bir sonucu olarak mizacımda sertlik vardır. Bu doğru ama mayamda namertlik yoktur. Ben babamın vasiyetlerine uyarım... "Safkan atların yerine eşekleri bağlamayın" lafını hiç unutmadığım için siyasette liderleri çok önemserim. Dolayısıyla ben sınıf başkanı bile olamayacakların peşine takılmadım, takılmam. Rahmetli Baykal'a ve Erdoğan'a bakarsanız bu ilkeli duruşumu anlarsınız.

Diyeceksiniz ki; 'Gemiyi terk etmem diyorsun' ama CHP'yi terk ettin. Bakınız sayın lağım fareleri, sizin karakterinize ve size benzer insanlar, sürekli sayın Baykal'ın kaptanlığını yaptığı CHP gemisinin altını yıllarca kemirdiler. Gemi aşınmayınca kaptanına suikast yapıp esir aldılar, kaptanı esir alınca gemide olanlara "Teslim olun" dediler.

Ben ve benim gibi parmakla sayabileceğim bir kaç kişi teslim olmaktansa, boğulalım daha iyi diyerek denizin ortasında suya atladık. Teslim olmadık. Yüzdük karaya çıktık. Karada bizi, içerde ve dışarda sizin gibilerle mücadele etmiş, esir düşmemiş, onların başını eze eze buralara gelmiş başka bir muzaffer kaptan karşıladı. Bağrına bastı bizi, onlara yem etmedi. Bu muzaffer kaptan her zaman "Dünya beşten büyüktür" diyen Recep Tayyip Erdoğan'dı.

"ERDOĞAN'A SADAKAT VE ŞEREF BORCUMUZ VAR"

Ben CHP'de hem gençlik kolları hem de ana kademede en alttan başlayarak, ilçe Başkanlığı, il Başkanlığı parti meclisi, üyeliği MYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisiyim. İki cephedeki liderleri ve politikalarını iyi bilirim. Geçmişte şahsına yaptığımız hakaretlere rağmen, batan gemiden bizi alıp bağrına basan Sayın Erdoğan'a sadakat ve şeref borcumuz vardır. Ben daha önce de söyledim Erdoğan ile ölümü, zindanı ve sürgünü göze alarak siyaset yapan birisiyim.

Bu saydığım üç şey de benim için ödüldür. Ben Erdoğan'a ihanet etmem. Reisin kaptanı olduğu geminin altını kemirmem. Lağımdan beslenmiyorum gıdam dürüstlük, menzilim dostluktur. Ama kişiliğini gerçek karakterini, Sinsiliğini gizlediğini sanan, sayın Erdoğan'ın sayesinde bir yerlere gelmiş, kafasındaki planları devreye sokmak için sinsi planlar kuran Erdoğan düşmanları bilin ki; Reisin neferleri olarak size bu fırsatı vermeyeceğiz. Sizi her konuda uyarmaya devam edeceğiz. Erdoğan'a ve hükümete tuzak kuran birilerini gördüğümüzde ya da fark ettiğimizde bu tuzağı kuranları ifşa etmez ve uyarmazsak, demek ki bizler de bu tuzağa ortağız."