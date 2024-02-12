Alaşehir\'de 13 yıl belediye başkanlığı yapan Kadir Daş siyasete veda etti

Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1999-2012 yılları arasında cumhuriyet tarihinde Alaşehir'de ilk kez üst üste 3 dönem MHP'den seçim kazanarak, aralıksız 13 yıl belediye başkanlığı yapan Kadir Daş siyasete veda ettiğini açıkladı. Kadir Daş son olarak, İYİ Parti ilçe başkanlığı görevini yürütürken, başkanlıktan ayrılarak, bundan böyle İYİ Parti üyesi sade bir vatandaş olarak hayatını sürdüreceğini açıkladı.

Alaşehir'de Cumhuriyet döneminde ilk kez üst üste üç dönem belediye başkanlığını kazanıp, sürdüren Kadir Daş, 1999 yılında kazandığı belediye başkanlığı ile özellikle çekirdeksiz Sultaniye üzümünün dünya çapında tanınmasının ilk adımlarının atılmasını sağlayarak, üzüm ihracatının yapıldığı üzüm işletmelerinin Alaşehir'de kurulmasını sağladı. Görev yaptığı dönemde Alaşehir'in ekonomik yapısının değişmesini sağlayıp, adeta Alaşehir'in geleceğini şekillendiren Kadir Daş, yaptığı çalışmalarla kendi döneminin tarihini de yazmış oldu. 1999 yılında yapılan üzüm işletmeleri sayesinde, bölgede işletme sayısı 106'lara ulaşmış ve bugün itibariyle Çekirdeksiz Sultaniye üzüm iç piyasada Türkiye'nin her yerine ulaşırken, Alaşehir'de kurulan Gümrük Müdürlüğü kanalıyla dünya çapında 86 ülkeye ihracat yapılabilir hale geldi.

Siyaseti bırakması nedeniyle bir açıklama yapan Kadir Daş, kendi döneminde Alaşehir için bir tarih yazdığını belirterek, "1999 yılında göreve geldiğimizde adeta bir köyü andıran Alaşehir'i görsel ve ekonomik olarak büyük bir gelişme ile Alaşehir'in geleceğini değiştirdik. Göreve geldiğimizde üç ilkel tuğla fabrikası ve bir genelev binasının dışında bir yapı olmayan, köy görünümündeki Alaşehir'i modern mezbahaya, ruhsatı olmayan Sarıkız Maden Suyu fabrikasını İtalya'dan getirdiğimiz makinelerle modern bir maden suyu fabrikasına dönüştürdük. Kum elek tesislerini kurduk. 20 bin metrekare alan üzerine parke taş ve asfalt şantiyesi kurduk. Gençler için olimpik yüzme havuzları, tabanca atış poligonu, göreve geldiğimizde sadece Çamlık ve Aziz'in Çay Bahçesi'ne mahkum olan Alaşehirlilere bir çok sosyal tesis kazandırdık. Alaşehir belediye başkanının oturduğu, çöp alanı görünümündeki yere Barış Manço Parkı, halı saha ve belediye misafirhanesi yaptık. Üzüm Sulama Birlik Başkanı olarak, içerisinde yaprak ve toprak analizi yapılan laboratuvar, Alaşehir'de ilk defa doktoru hemşiresi ve ambulansıyla birlikte hizmet veren Sağlık Ocağı'nın bulunduğu Alaşehir Belediyesi Sağlık Ocağı bulunan 4 katlı Üzüm Sulama Birliği binasını yaptık. Yeni mezarlık oluşturuldu ve bunun içerisinde Türkiye'de ilk defa şehitlik mezarlığının yanında gaziler içinde mezarlık alanı ayırdık. 65 yaş üzeri kimsesizler, şehit aileleri ve gazi ailelerinden içme suyu parası almadık. Halen hizmet veren Tapu Müdürlüğünün içinde hizmet verdiği binayı yaptık. Ölümlü kazaların çok olduğu Baklacı Mahallesi yolunu genişlettik. Yeni Mahalle - Çataltepe yolunu bölünmüş yol yaptık. Çocukların amcası, gençlerin, bacıların abisi, kardeşi, büyüklerin de oğlum diyebildiği bir belediye başkanı olmak için çalıştık. Bana bu imkanı veren 1800'lü yıllardan beri belediye ile yönetilen Alaşehir halkı, üç defa güvenip, itimat ederek, belediye başkanı seçtikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarıma bırakabileceğim en büyük servet Alaşehirlilerin bana verdiği sevgidir. O günkü samimi ülkücü yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tarihi onlarla beraber yazdık ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in ülkücüsü olarak, bunu bir yaşam biçimi olarak ömrümün sonuna kadar şerefle taşıyacağım. Ömrümün sonuna kadar da taşıyacağımdan dolayı çok mutluyum şeref duyuyorum. Bu günden itibaren aktif siyasi hayatımı sona erdiriyorum. İYİ Parti üyesi sade bir vatandaş olarak hayatımı sürdüreceğim. Önümüzde yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinin ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aday olan tüm arkadaşlarıma, muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA