Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

08.05.2022 14:39

Yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören CHP 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 72 yaşında hayata veda etti. Arıtman, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'de yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman için bugün öğle vakti Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, torunu Yetkin Arıtman, kızı Melis Arıtman Alp, eşi Yetkin Arıtman, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe belediye başkanları katıldı. Taziyeleri aile yakınları kabul etti. Arıtman'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MUHARREM İNCE: İLKELİ, YURTSEVER, ATATÜRKÇÜ BİR TÜRK KADINIYDI

Cenaze törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Canan hanımla birlikte milletvekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan, yurtsever, Atatürkçü bir Türk kadınıydı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

CANAN ARITMAN KİMDİR?

Canan Arıtman, 01.01.1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest doktorluk yapan ve iki çocuk annesi Arıtman, TBMM 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. (DHA)
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLAR
500
Murat Bakan: Yargılamalar Ne Oldu, Tahliye Edilen Hizbullahçılar Nerede? Murat Bakan: Yargılamalar Ne Oldu, Tahliye Edilen Hizbullahçılar Nerede? Son dakika! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti Son dakika! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Cenaze, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:26:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement