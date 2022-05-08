Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İZMİR'de yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), son yolculuğuna uğurlandı.



Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman için bugün öğle vakti Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, torunu Yetkin Arıtman, kızı Melis Arıtman Alp, eşi Yetkin Arıtman, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe belediye başkanları katıldı. Taziyeleri aile yakınları kabul etti. Arıtman'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MUHARREM İNCE: İLKELİ, YURTSEVER, ATATÜRKÇÜ BİR TÜRK KADINIYDI

Cenaze törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Canan hanımla birlikte milletvekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan, yurtsever, Atatürkçü bir Türk kadınıydı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

CANAN ARITMAN KİMDİR?