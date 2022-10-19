Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı

19.10.2022 12:51

Eski CHP ve MP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı. Rozet töreninin ardından konuşma yapan Çelebi'ye mikrofonların kapanmasının ardından uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi'nin 2 çocuğu olduğunu öğrenmesinin ardından, "Böyle olmaz, 3 olmalı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

2018'de gerçekleştirilen seçimler sırasında CHP'den İzmir Milletvekili seçilen emekli Teğmen Mehmet Ali Çelebi, sonrasında partisinin HDP'ye yakınlaştığını iddia ederek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçti. Bir süre sonra buradan da ayrıldığını açıklayan Çelebi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin çıkarlarını savunduğuna inandığı Cumhur İttifakı'na geçeceğini açıkladı.

Mikrofonda ses gittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çelebi'ye dikkat çeken uyarı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haftalık grup toplantısında AK Parti'nin yeni üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Rozet takılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çelebi'nin de yer aldığı AK Partili isimler, hep birlikte ellerini havaya kaldırdı.

Mikrofonda ses gittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çelebi'ye dikkat çeken uyarı

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK YOLUMA AK PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çelebi'ye konuşması adına söz verdi. "Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" diyen Çelebi daha sonra kürsüden indi, bu sırada da mikrofonlar sustu.

DİKKAT ÇEKEN BİR UYARIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmet Ali Çelebi ve eşi Kezban Merey Çelebi'yi durdurarak kaç çocukları olduğunu sordu. Çelebi'den "2" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir uyarıda bulunarak, "Böyle olmaz" dedi. Çelebi ise eşinin akademik hayatı nedeniyle bu sayıda kaldıklarını ifade etti.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı - Son Dakika
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